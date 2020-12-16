В Нижегородской области двухлетний ребенок отравился наркотиками

14:40
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Двухлетний ребенок попал в больницу после отравления наркотиками в Нижегородской области, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Мальчика с очевидными симптомами отравления наркотическими веществами привезли в детскую городскую больницу № 1 в Нижнем Новгороде. Анализ подтвердил, что в крови малыша находился метадон. Медики незамедлительно обратились в полицию.
"Его среди ночи 10 декабря привезли родители. Как это случилось, они не объяснили. Но мы сразу поняли, что тут замешаны наркотики", – сказали правоохранители.
Было установлено, что родители ребенка проживают в поселке Луч Приокского района, который ранее был известен на весь регион обилием наркопритонов и угодьями наркобаронов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Сбыт наркотиков".
"Дело пока не раскрыто. Обстоятельства отравления тоже пока не установлены. В их доме в поселке Луч проводился обыск, в том числе с участием кинологов, но ничего подозрительного обнаружить не удалось. Сейчас расследование этого дела продолжается", – сообщил источник в правоохранительных органах.
Ранее в Госдуме поддержали инициативу ОП РФ об увеличении штрафа за употребление наркотиков. Однако, по мнению главы комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, на категорию состоятельных людей, употребляющих наркотические вещества, штраф, вероятно, никак не повлияет.
Депутат уверен, что тему с увеличением штрафа надо обсуждать с учетом правоприменительной практики и ее эффективности.
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