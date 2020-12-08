В ГД прокомментировали идею увеличить штраф за употребление наркотиков

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Глава комитета Государственной думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал идею об увеличении размера максимального штрафа за употребление наркотиков. С предложением ранее выступил член ОП РФ, глава "Трезвой России" Султан Хамзаев, сообщает RT.

"В целом я поддерживаю благородную работу члена Общественной палаты Хамзаева и его движения. Но хотелось бы ответить на вопрос: остановит ли наркомана штраф, который будет увеличен?" – заявил Нилов.

По словам парламентария, на категорию состоятельных людей, употребляющих наркотические вещества, штраф, вероятно, никак не повлияет.

"И какой бы штраф ни был, средства на него вряд ли будут тратиться, когда возникнет потребность в употреблении", – обратил внимание депутат Госдумы.

Нилов также предложил бороться с людьми, пропагандирующими употребление наркотиков. Он уверен, что тему с увеличением штрафа надо обсуждать с учетом правоприменительной практики и ее эффективности.

"Люди, у которых нет средств, предпочитают административный арест вместо выплат штрафа", – сказал депутат ГД.

Ранее в ОП РФ предложили увеличить штраф за употребление наркотиков. Обращение направлено главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву.