В Москве задержан безработный на Infiniti с килограммами наркотиков

11:57
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Несколько килограммов наркотиков изъяли сотрудники полиции у безработного мужчины в Москве. Его задержали на западе столицы, наркотические средства обнаружили в багажнике Infiniti. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным собеседника агентства, задержание произошло 25 ноября на Филевском бульваре в районе дома 37.
"В багажнике его автомобиля Infiniti было восемь пакетов с кокаином общей массой более одного килограмма, а также 34 пакета с амфетамином общей массой более 3,7 килограмма", – подчеркнул источник.
Также, по его данным, у автомобиля Infiniti оказались подложные регистрационные номера. На самом деле они числятся за машиной ВАЗ-21070.
По факту произошедшего начата соответствующая проверка.
Ранее в столице автоинспекторы задержали мужчину по подозрению в хранении наркотиков. При личном досмотре у мужчины обнаружили 30 свертков с неизвестным веществом. Общая масса найденного составила более 100 граммов.
"Московский патруль": стюардесс заподозрили в перевозке наркотиков
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