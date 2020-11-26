В Москве задержан безработный на Infiniti с килограммами наркотиков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Несколько килограммов наркотиков изъяли сотрудники полиции у безработного мужчины в Москве. Его задержали на западе столицы, наркотические средства обнаружили в багажнике Infiniti. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, задержание произошло 25 ноября на Филевском бульваре в районе дома 37.

"В багажнике его автомобиля Infiniti было восемь пакетов с кокаином общей массой более одного килограмма, а также 34 пакета с амфетамином общей массой более 3,7 килограмма", – подчеркнул источник.

Также, по его данным, у автомобиля Infiniti оказались подложные регистрационные номера. На самом деле они числятся за машиной ВАЗ-21070.

По факту произошедшего начата соответствующая проверка.

Ранее в столице автоинспекторы задержали мужчину по подозрению в хранении наркотиков. При личном досмотре у мужчины обнаружили 30 свертков с неизвестным веществом. Общая масса найденного составила более 100 граммов.

