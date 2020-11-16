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Общество

15:47

Склонение к потреблению наркотиков в Сети может стать новым составом преступления

общество

Фото: depositphotos/yekophotostudio

Глава МВД Владимир Колокольцев представил новый проект стратегии антинаркотической политики на период до 2023 года, сообщает ТАСС.

Отмечается, что одна из задач этого плана посвящена законодательным изменениям.

"В настоящее время министерством внутренних дел России разработаны и внесены в правительство проекты двух федеральных законов. Одним из них вводится новый состав преступления: склонение к потреблению либо пропаганда наркотиков с использованием сети Интернет", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Колокольцев объяснил, что наркопреступления все чаще совершаются с использованием IT-технологий и в МВД намерены дополнительно бороться с организованными сетевыми группами.

Владимир Путин ранее призвал искать более эффективные методы борьбы с распространением наркотиков. Глава государства особенно обратил внимание на то, что преступники чаще используют современные средства коммуникации и сбыта.

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