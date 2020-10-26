В Подмосковье пресекли деятельность нарколаборатории

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Подмосковные полицейские ликвидировали нарколабораторию по выращиванию конопли.

Как сообщили в МВД по Московской области, оперативники задержали двух мужчин в возрасте 26 и 35 лет, подозреваемых в незаконном культивировании конопли.

В подвале гаражного бокса, расположенного в поселке Богородское Сергиево-Посадского округа было изъято 23 куста растений, передает Агентство "Москва".

Отмечается, что мужчины установили тепловые лампы и другое необходимое оборудование. Возбуждено уголовное дело.

Ранее полицейские изъяли тысячу таблеток экстази у 24-летнего мужчины в лесополосе вблизи деревни Лукьяновка в Подмосковье.