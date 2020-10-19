Полиция изъяла тысячу таблеток экстази в Подмосковье

Фото: mvdmedia.ru

Подмосковные полицейские изъяли тысячу таблеток экстази у 24-летнего мужчины в лесополосе вблизи деревни Лукьяновка.

Как говорится на сайте "МВД Медиа", у подозреваемого при личном досмотре обнаружили два пакета с таблетками.

По результатам химического исследования было установлено, что изъятое является наркотическим средством – экстази (МДМА).

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее полицейские уничтожили порядка тонны дикорастущей конопли в Подмосковье.