Полиция изъяла тысячу таблеток экстази в Подмосковье

Фото: mvdmedia.ru
Подмосковные полицейские изъяли тысячу таблеток экстази у 24-летнего мужчины в лесополосе вблизи деревни Лукьяновка.
Как говорится на сайте "МВД Медиа", у подозреваемого при личном досмотре обнаружили два пакета с таблетками.
По результатам химического исследования было установлено, что изъятое является наркотическим средством – экстази (МДМА).
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее полицейские уничтожили порядка тонны дикорастущей конопли в Подмосковье.