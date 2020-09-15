Более 200 граммов героина изъяли у пассажира такси в ТиНАО

18:20
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В ТиНАО задержали мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, сообщили Агентству "Москва" в столичном управлении ГИБДД.
В районе деревни Столбово для проверки документов был остановлен автомобиль такси. Сотрудники ДПС обратили внимание на пассажира, который заметно нервничал, и вызвали следственно-оперативную группу.
Пассажир попытался скрыться, но был задержан. В ходе личного досмотра у него обнаружили пакет со свертками из фольгированной бумаги в количестве 100 штук с неизвестным веществом внутри.
Экспертиза установила, что изъятое вещество содержит в своем составе героин общей массой более 220 граммов.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".
Ранее в Москве полиция задержала мужчину, который пытался дать взятку в размере 30 тысяч рублей сотруднику ДПС. Было возбуждено уголовное дело. Следствие планирует просить суд об избрании мужчине меры пресечения, связанной с лишением свободы.
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