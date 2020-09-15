Порядка тонны конопли уничтожили в Подмосковье

08:02
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Подмосковье полицейские уничтожили порядка тонны дикорастущей конопли. Об этом информирует сайт "МВД Медиа".
По данным областного главка МВД, рейд проводили сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков по Ленинскому городскому округу.
"Обнаружено два участка с дикорастущей коноплей, расположенных недалеко от деревни Богданиха и поселка Расторгуево", – рассказали в пресс-службе.
При помощи исследования было установлено, что растения содержат наркотическое средство тетрагидроканнабинол. По подсчетам специалистов, занятая растением площадь составляла свыше одного гектара.
"Путем скашивания и сжигания полицейские ликвидировали очаги произрастания каннабиса", – уточняется в материале.
Отмечается, что общее количество уничтоженных растений составило около тонны кустов.
Ранее мужчину с героином задержали на севере Москвы. У 28-летнего приезжего из ближнего зарубежья было изъято 250 граммов наркотиков.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: