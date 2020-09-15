Порядка тонны конопли уничтожили в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Подмосковье полицейские уничтожили порядка тонны дикорастущей конопли. Об этом информирует сайт "МВД Медиа".

По данным областного главка МВД, рейд проводили сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков по Ленинскому городскому округу.

"Обнаружено два участка с дикорастущей коноплей, расположенных недалеко от деревни Богданиха и поселка Расторгуево", – рассказали в пресс-службе.

При помощи исследования было установлено, что растения содержат наркотическое средство тетрагидроканнабинол. По подсчетам специалистов, занятая растением площадь составляла свыше одного гектара.

"Путем скашивания и сжигания полицейские ликвидировали очаги произрастания каннабиса", – уточняется в материале.

Отмечается, что общее количество уничтоженных растений составило около тонны кустов.

Ранее мужчину с героином задержали на севере Москвы. У 28-летнего приезжего из ближнего зарубежья было изъято 250 граммов наркотиков.