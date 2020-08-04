Мужчину с героином задержали на севере Москвы

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
250 граммов героина изъяли полицейские у мужчины на севере Москвы. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на замначальника пресс-службы столичного главка МВД России Екатерину Гузь.
В ведомство поступила информация о том, что 28-летний приезжий из ближнего зарубежья может иметь отношение к распространению наркотиков в столице. В ходе проверки подозреваемый был задержан на улице Маршала Федоренко.
"При личном досмотре у него (подозреваемого. – Прим. Ред.) был обнаружен полимерный пакет с веществом в виде порошка и комков", – сообщила Гузь.
В ходе лабораторной экспертизы удалось установить, что неизвестное вещество является наркотическим средством – героином. Общая масса наркотика составила порядка 250 граммов.
В отношении подозреваемого открыто уголовное дело. Мужчина до суда заключен под стражу.
Ранее москвича задержали по подозрению в организации нарколаборатории. Полицейские изъяли у него 25 горшков с коноплей и пакет с марихуаной.
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