В Москве вынесли приговор мужчине за попытку продажи более 7 кг наркотиков

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Суд в Москве приговорил жителя столицы к 11 годам колонии за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"С учетом позиции государственного обвинителя Басманной межрайонной прокуратуры суд приговорил [Александра] Ваткина к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", – рассказали в пресс-службе суда.

29-летнего фигуранта уголовного дела подозревали в преступлении, предусмотренном частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере").

По версии следствия, Ваткин с соучастником (его дело вынесено в отдельное производство) организовали торговлю наркотиками через интернет. Осужденный получил в Сети координаты закладки, после чего извлек из тайника наркотические препараты.

Ранее во вторник, 28 июля, стало известно, что полиция и ФСБ пресекли канал поставки наркотиков в столице. На территории строительного объекта на Ленинградском шоссе был задержан ряд сбытчиков незаконных препаратов.

