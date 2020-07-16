Более 12 кг марихуаны обнаружили в двух посылках из США в Шереметьево

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Более 12 килограммов марихуаны обнаружили в аэропорту Шереметьево, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службе Федеральной таможенной службы.
Наркотическое вещество находилось в двух посылках из США. Получатели отправлений – двое граждан РФ – задержаны.
Возбуждены два уголовных дела по статье "Контрабанда группой лиц наркотических средств в крупном размере". Злоумышленникам грозит до 20 лет тюрьмы.
Ранее сотрудники столичной ГИБДД изъяли у москвички почти 250 граммов героина. Автомобиль, в котором она ехала, остановили на МКАД.