Почти 250 граммов героина изъяли у москвички на МКАД

15:04
Фото: 77.мвд.рф
В Москве сотрудники ГИБДД задержали подозреваемую в покушении на сбыт наркотиков, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Автоинспекторы остановили автомобиль в районе 8-го километра МКАД. В машине на пассажирском сиденье ехала 45-летняя москвичка, которая при проверке документов повела себя подозрительно.
Сотрудники ДПС вызвали на место следственно-оперативную группу. В ходе досмотра автомобиля в рюкзаке пассажирки обнаружили полиэтиленовый сверток с порошкообразным веществом.
Экспертиза установила, что изъятое вещество массой 246,5 грамма имеет в своем составе героин. Возбуждены уголовные дела по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Кража".
Подозреваемую отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее полицейские провели задержание подозреваемых в сбыте наркотиков на севере Москвы. При личном досмотре у мужчин нашли 152 свертка с веществом, которое имело в своем составе мефедрон и метилэфедрон.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: