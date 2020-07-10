Почти 250 граммов героина изъяли у москвички на МКАД

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В Москве сотрудники ГИБДД задержали подозреваемую в покушении на сбыт наркотиков, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Автоинспекторы остановили автомобиль в районе 8-го километра МКАД. В машине на пассажирском сиденье ехала 45-летняя москвичка, которая при проверке документов повела себя подозрительно.

Сотрудники ДПС вызвали на место следственно-оперативную группу. В ходе досмотра автомобиля в рюкзаке пассажирки обнаружили полиэтиленовый сверток с порошкообразным веществом.

Экспертиза установила, что изъятое вещество массой 246,5 грамма имеет в своем составе героин. Возбуждены уголовные дела по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Кража".

Подозреваемую отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее полицейские провели задержание подозреваемых в сбыте наркотиков на севере Москвы. При личном досмотре у мужчин нашли 152 свертка с веществом, которое имело в своем составе мефедрон и метилэфедрон.