Более 300 свертков с наркотиками изъяли у мужчин на севере Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полицейские провели задержание подозреваемых в сбыте наркотиков на севере Москвы. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на замначальника пресс-службы столичного главка МВД России Екатерину Гузь.

"Сотрудники полиции по САО задержали двух мужчин, подозреваемых в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере", – сообщила Гузь.

По имеющимся данным, подозреваемые были задержаны в Петровско-Разумовском проезде. При личном досмотре у мужчин нашли 152 свертка с веществом неизвестного происхождения. При помощи экспертизы удалось установить, что содержимое имеет в составе наркотики – мефедрон и метилэфедрон.

Как пояснила Гузь, подозреваемые планировали сбыть наркотические вещества.

"При обысках по местам проживания злоумышленников полицейскими обнаружено и изъято более 170 свертков с порошкообразным веществом общей массой более 240 граммов", – уточнила представитель ведомства.

Кроме того, в осмотренных помещениях сотрудники полиции нашли упаковочный материал, электронные весы, а также один полимерный пакет с наркотиками.

По факту случившегося открыто уголовное дело по статье 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ". Подозреваемые до суда отправлены под стражу.

Ранее в ФСБ рассказали об изъятии 55 килограммов синтетических наркотиков. Сообщалось, что злоумышленники собирались сбыть наркотические вещества на территориях Московской, Калужской, Ярославской, Воронежской, Тульской, Владимирской, Ивановской, Тамбовской, Нижегородской, Саратовской и Ростовской областей, а также в Краснодарском крае.