Крупную партию наркотиков изъяли на севере Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На севере столицы задержали мужчину с крупной партией наркотиков.

Как сообщили в управления Росгвардии по Москве, им оказался 27-летний житель Нижневартовска. У него изъяли 45 граммов гашиша.

Отмечается, что при виде патрульного автомобиля молодой человек резко побежал в соседний двор, после чего был задержан.

При проверке документов мужчина вел себя крайне агрессивно, нервничал и пытался выкинуть резиновую перчатку из кармана брюк.

Позже он признался, что в перчатке находятся наркотики. Экспертизой было установлено, что изъятый материал является гашишем.

Столичные полицейские ранее конфисковали у мужчин более 3,6 килограмма психотропных веществ.