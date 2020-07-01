Полиция изъяла более 3,6 килограмма наркотиков в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичные полицейские задержали подозреваемых в хранении и покушении на сбыт наркотических средств.

Как рассказали Агентству "Москва" в МВД по городу, у мужчин изъяли более 3,6 килограмма психотропных веществ. Отмечается, что сотрудники полиции остановили молодых людей 20 и 22 лет на Новинском бульваре.

При личном досмотре у них были обнаружены свертки с порошкообразным веществом массой. При проведении обыска по месту жительства одного из подозреваемых также обнаружили неизвестные вещества.

В результате экспертизы было установлено, что изъятым является амфетамин и мефедрон. Позже выяснилось, что подозреваемые делали "закладки". Возбуждены уголовные дела, подозреваемые арестованы.

Ранее эксперты составили рейтинг регионов РФ по степени результативности антинаркотической работы. Наиболее благополучным регионом признали Чукотский автономный округ.

В пятерке меньше всего зависимых от наркотиков субъектов также оказались Ненецкий автономный округ, Чеченская Республика, Архангельская и Орловская области.