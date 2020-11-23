Более 100 г наркотиков изъяли у водителя на шоссе Энтузиастов

13:12
Фото: МВД РФ
В столице автоинспекторы задержали мужчину по подозрению в хранении наркотиков, сообщила замначальника пресс-службы ГУ МВД РФ по городу Екатерина Гузь.
Она уточнила, что на шоссе Энтузиастов сотрудники ДПС остановили иномарку. В ходе проверки документов водитель начал нервничать, по этой причине автоинспекторы вызвали на место следственно-оперативную группу. При личном досмотре у мужчины обнаружили 30 свертков с неизвестным веществом. Общая масса найденного составила более 100 граммов.
"Согласно справке об исследовании, часть изъятого содержит в своем составе наркотическое средство: N-метилэфедрон", – приводятся ее слова в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.
По ее словам, также были обнаружены свертки с веществом, содержащим мефедрон, гашиш и марихуану.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о незаконном хранении наркотиков.
Ранее подмосковные полицейские задержали мужчину, у которого обнаружили наркотики. Задержание провели сотрудники УМВД по городскому округу Подольск. Подозреваемым оказался 35-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья. В ходе личного досмотра мужчины сотрудники полиции нашли полимерный сверток с комкообразным веществом. Исследование показало, что в свертке находился героин.
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