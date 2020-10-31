Свыше 125 г героина изъяли у мужчины в Подольске

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Подмосковные полицейские провели задержание мужчины, у которого обнаружили наркотики. Об этом информирует пресс-служба областного главка МВД РФ.

Известно, что задержание провели сотрудники УМВД по городскому округу Подольск. Подозреваемым оказался 35-летнеий уроженец одной из республик ближнего зарубежья.

В ходе личного досмотра мужчины сотрудники полиции нашли полимерный сверток с комкообразным веществом.

"При досмотре автомобиля злоумышленника, полицейскими изъято 168 свертков с аналогичным веществом", – передает Агентство "Москва" заявление пресс-службы.

Там уточнили, что еще 7 свертков нашли возле нескольких домов на территории поселка Железнодорожный.

"По результатам химических исследований установлено, что изъятое является наркотическим средством – героином", – заявили в ведомстве.

Добавляется, что общий вес наркотических средств составил 125 граммов.

Ранее в городском округе Красногорск погибла 17-летняя школьница. По предварительной версии, причиной смерти подростка могло стать отравление наркотиками.