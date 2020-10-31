Свыше 125 г героина изъяли у мужчины в Подольске

06:19
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Подмосковные полицейские провели задержание мужчины, у которого обнаружили наркотики. Об этом информирует пресс-служба областного главка МВД РФ.
Известно, что задержание провели сотрудники УМВД по городскому округу Подольск. Подозреваемым оказался 35-летнеий уроженец одной из республик ближнего зарубежья.
В ходе личного досмотра мужчины сотрудники полиции нашли полимерный сверток с комкообразным веществом.
"При досмотре автомобиля злоумышленника, полицейскими изъято 168 свертков с аналогичным веществом", – передает Агентство "Москва" заявление пресс-службы.
Там уточнили, что еще 7 свертков нашли возле нескольких домов на территории поселка Железнодорожный.
"По результатам химических исследований установлено, что изъятое является наркотическим средством – героином", – заявили в ведомстве.
Добавляется, что общий вес наркотических средств составил 125 граммов.
Ранее в городском округе Красногорск погибла 17-летняя школьница. По предварительной версии, причиной смерти подростка могло стать отравление наркотиками.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: