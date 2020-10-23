"Московский патруль": предотвращена поставка крупной партии наркотиков в столицу

ФСБ России предотвратила поставки крупной партии наркотиков в столицу. В Нарофоминском городском округе Подмосковья оперативники выломали двери особняка и уже внутри обнаружили подпольную лабораторию.

Десятки канистр с реактивами, мерные приборы, колбы, емкости для смешивания наркотика и уже готовый порошок. Как позже установила экспертиза, это был мефедрон, один из самых опасных синтетических наркотиков.

Всего сотрудники ФСБ изъяли почти 32 килограмма наркотиков. Как выяснилось, смертельный порошок дельцы сбывали с помощью сети интернет. За производство наркотических средств в особо крупном размере задержанному грозит пожизненное лишение свободы. Следствие устанавливает иных участников преступной группы занимавшейся незаконным сбытом. Об этом – в программе "Московский патруль".