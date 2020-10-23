Следствие просит арестовать задержанного за подготовку теракта в Московском регионе

Фото: ФСБ РФ

Следствие просит арестовать уроженца Центральной Азии, задержанного за подготовку теракта в одном из зданий органов власти в столичном регионе, сообщает ТАСС.

Накануне стало известно, что сотрудники ФСБ задержали мужчину, который готовил теракт в Московском регионе. По информации ведомства, целью злоумышленника могло стать здание одного из органов власти.

23 октября ФСБ ликвидировала две экстремистские ячейки, образованные в Карачаево-Черкесии и Дагестане. По данным Центра общественных связей ФСБ, организации работали в Малокарачаевском районе, а также в городах Махачкале, Каспийске и Избербаше.

В силовом ведомстве добавили, что экстремисты вели пропаганду радикальной идеологии, а также выступали за отчуждение части территорий РФ для создания халифата.