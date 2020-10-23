Уголовное дело возбудили против замначальника Московской таможни Цуканова

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Уголовное дело о получении взятки возбудили в отношении замначальника Московской таможни Сергея Цуканова. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительные органы.

"Цуканов и его неустановленные соучастники решили получить взятку 500 тысяч рублей за действия в пользу "Мехового Мира", а именно за активизирование работы подчиненных Цуканова и нечинение ими препятствий в допуске к изъятым товарно-материальным ценностям представителям компании при проведении таможенной проверки", – заявил собеседник агентства.

Цуканова задержали 22 октября у дома на улице Народного Ополчения во время передачи денежных средств. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки".

Ранее экс-главу Удмуртии Александра Соловьева суд приговорил к 10 годам колонии. Его признали виновным по двум эпизодам статьи "Получение взятки в особо крупном размере".

По версии следствия, в 2014–2016 годах Соловьев получил от подрядчиков по строительству мостов 139 миллионов рублей, а также долю в коммерческой организации на 2,7 миллиона рублей. За это он должен был обеспечить внеочередную оплату выполняемых работ.