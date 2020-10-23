В СК назвали основную версию загрязнения акватории Камчатки

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Следственный комитет РФ считает приоритетной версию о природном происхождении загрязнения Авачинского залива на Камчатке, сообщает RT.

Официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила, что у людей, которые обратились за медицинской помощью, не обнаружили признаков токсического отравления. По ее словам, исследованные пробы почвы, воды и морских гидробионтов не содержат тяжелых металлов.

"Все это подтверждает версию природного загрязнения, в том числе в результате цветения фитопланктона", – подчеркнула Петренко.

Она добавила, что утечек нефтепродуктов на судах, заходивших в Ачинский залив, не обнаружили. Петренко сообщила, что превышение концентрации нефтяных углеводородов и фенола в морской воде наблюдается в заливе с 1970 года и не является критичным.

Ранее вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов сообщил, что в воде на Камчатке не зафиксировали существенных превышений предельно допустимых концентраций, которые могли бы спровоцировать гибель животных. К данному выводу ученые пришли после полученных результатов анализов, которые провели в лабораториях Роспотребнадзора.

2 октября стало известно, что на Камчатке в районе Халактырского пляжа тысячи морских животных выбросились на берег. Специалисты выразили мнение, что причиной произошедшего является химическое загрязнение воды.