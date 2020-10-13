В Росгидромете сообщили, что взятые на Камчатке пробы воды чистые

Фото: ТАСС/Ульяна Бакуменко

Все пробы воды, взятые Росгидрометом на Камчатке, на сегодняшний день чистые. Об этом сообщил глава ведомства Игорь Шумаков в рамках круглого стола "Экология на Камчатке: природный катаклизм или техногенная авария" в Общественной палате РФ.

"На сегодняшний день, по последним данным Росгидромета, у нас все пробы чистые, исключая одну – небольшое превышение по концентрации фенола", – цитирует его слова ТАСС.

2 октября сообщалось, что на Камчатке в районе Халактырского пляжа тысячи морских животных выбросились на берег. Специалисты выразили мнение, что причиной произошедшего является химическое загрязнение воды.

Вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов заявил, что на Камчатке в воде не зафиксировано существенных превышений предельно допустимых концентраций, которые могли бы спровоцировать гибель животных. Специалист сослался на результаты анализов от компетентных ведомств.