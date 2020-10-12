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Экология

16:15

В РАН рассказали, почему дайверы могли почувствовать отравление на Камчатке

экология происшествия

Фото: РИА Новости/Александр Пирагис

На Камчатке дайверы и серфингисты могли почувствовать отравление из-за природных токсинов, выброшенных микроводорослями. Об этом заявил вице-президент РАН Андрей Адрианов.

"Dinophysis ответственны за диарейные токсины. Это достаточно хорошо совпадает с теми клиническими картинами, которые наблюдались: тошнота, рвота и диарея у тех же дайверов и серфингистов. Но концентрации этих токсинов в общем-то сейчас уже невысоки", – приводит слова ученого РИА Новости.

Кроме того, Адрианов сообщил, что в воде не зафиксировано существенных превышений предельно допустимых концентраций, которые могли бы спровоцировать гибель животных. Он подчеркнул, что такие выводы были сделаны после полученных результатов анализов, которые были проведены в лабораториях Росприроднадзора, Роспотребнадзора и других организациях.

Директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров ранее заявил, что в качестве одной из основных версий причины загрязнения в Авачинском заливе на Камчатке рассматриваются токсичные водоросли.

2 октября стало известно, что на Камчатке в районе Халактырского пляжа тысячи морских животных выбросились на берег. Специалисты выразили мнение, что причиной произошедшего является химическое загрязнение воды.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов пригрозил чиновникам увольнениями из-за загрязнения воды на Камчатке. Он пояснил, что санкции будут применены в отношении должностных лиц Камчатского края, если будет установлен факт замалчивания или приукрашивания случившегося.

Позднее в Москву с загрязненного побережья Камчатки направили 250 килограммов проб песка, воды и образцов погибших животных.

Образцы грунта с Камчатки изучают в Москве для выяснения причин гибели животных

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