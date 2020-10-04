250 кг проб песка и воды направили в Москву с загрязненного побережья Камчатки

Фото: ТАСС/Анна Стрельченко

250 килограммов проб песка, воды и образцов погибших животных направили в Москву с загрязненного побережья Камчатки. Об этом информирует сайт правительства края.

Известно, что самолет с образцами отправился в столицу 4 октября в 13:00 по местному времени. В Москве груз встретят сотрудники российских центров токсикологии, химии и биологии.

"Отправлены пробы воды, песка, донных отложений, образцы погибших моллюсков, животных. <...> Работать с материалами будут специалисты с мировым именем", – сообщает пресс-служба.

Там пояснили, что пробы были получены с поверхности, из глубины и с береговой полосы в районе Халактырского пляжа, в бухтах Малая и Большая Лагерная, а также в акватории Авачинской бухты.

Предполагается, что специалисты в Москве должны установить загрязняющее вещество.

"По итогам исследования будем делать выводы. С таким загрязнением мы еще не сталкивались", – заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

В пресс-службе добавили, что груз в Москву сопровождает вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Ранее на Камчатке в районе Халактырского пляжа тысячи морских животных выбросились на берег. Специалисты выразили мнение, что причиной произошедшего является химическое загрязнение воды.

По одной из версий причиной отравления воды стала течь нефтепродуктов из коммерческого танкера. Отмечается, что мимо пляжа по морскому пути следовал коммерческий танкер с течью, которая была устранена. Однако это привело к разливу нефтепродуктов, содержащих фенол.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов пригрозил чиновникам увольнениями из-за загрязнения воды на Камчатке. Он пояснил, что санкции будут применены в отношении должностных лиц Камчатского края, если будет установлен факт замалчивания или приукрашивания случившегося.