Вода на Камчатке отравлена из-за течи в коммерческом танкере – источник

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Течь нефтепродуктов из коммерческого танкера, по предварительным данным, стала причиной отравления воды в районе Халактырского пляжа на Камчатке, сообщил ТАСС источник в экстренных службах Дальневосточного региона.

Собеседник агентства пояснил, что мимо пляжа по морскому пути проследовал коммерческий танкер с течью, которая была устранена. Однако это привело к разливу нефтепродуктов, содержащих фенол.

По его словам, принадлежность судна не установлена, ведется поиск. Он также добавил, что "в этом районе Тихого океана проходят маршруты активного движения морских грузовых судов".

Ранее специалисты гидрометслужбы зафиксировали превышение содержания фенола и нефтепродуктов в прибрежной зоне в районе Халактырского пляжа. По словам очевидцев, большое количество морских животных выбросило на берег.

Позже фенол и нефтепродукты обнаружили еще на трех участках акватории Авачинского залива в Камчатском крае. Факты гибели животных зафиксировали в Большой и Малой Лагерной бухтах и в бухте Бабья.

Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил разобраться в причинах произошедшего. Как сообщили в пресс-службе аппарата полпреда, распоряжение отдано правительству края.