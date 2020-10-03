Морские животные массово гибнут на Камчатке

Новости регионов за последние сутки: на Камчатке массово гибнут морские животные
На Халактырском пляже на Камчатке из вод Тихого океана массово выбросились на берег мертвые морские животные.
Первыми изменения воды заметили местные серферы. Так, спортсмены обратили внимание, что вода на Халактырском пляже изменилась в цвете, а при контакте с ней у них опухали глаза и раздражалась кожа.
После того как специалисты взяли воду на пробу, стало известно, что в ней содержание нефтепродуктов превышено в 3,6 раза, а фенолов – в 2. Предположительно, вода загрязнена техническим маслом, которое представляет угрозу здоровью человека, именно поэтому местным жителям пока рекомендовали не контактировать с водой. По факту происшествия ведется проверка.
Ранее сообщалось, что в Австралии развернули масштабную операцию по спасению нескольких сотен черных дельфинов (гриндов). Около 270 китов выбросились на берег в городке Стран на западе штата Тасмания.
По словам биолога Криса Кальйона, около трети из выбросившихся на сушу гриндов уже погибли. Он добавил, что морские животные и раньше выбрасывались на берег, однако этот случай один из самых сложных, с которыми приходилось иметь дело специалистам.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: