Морские животные массово гибнут на Камчатке

Новости регионов за последние сутки: на Камчатке массово гибнут морские животные

На Халактырском пляже на Камчатке из вод Тихого океана массово выбросились на берег мертвые морские животные.

Первыми изменения воды заметили местные серферы. Так, спортсмены обратили внимание, что вода на Халактырском пляже изменилась в цвете, а при контакте с ней у них опухали глаза и раздражалась кожа.

После того как специалисты взяли воду на пробу, стало известно, что в ней содержание нефтепродуктов превышено в 3,6 раза, а фенолов – в 2. Предположительно, вода загрязнена техническим маслом, которое представляет угрозу здоровью человека, именно поэтому местным жителям пока рекомендовали не контактировать с водой. По факту происшествия ведется проверка.

Ранее сообщалось, что в Австралии развернули масштабную операцию по спасению нескольких сотен черных дельфинов (гриндов). Около 270 китов выбросились на берег в городке Стран на западе штата Тасмания.

По словам биолога Криса Кальйона, около трети из выбросившихся на сушу гриндов уже погибли. Он добавил, что морские животные и раньше выбрасывались на берег, однако этот случай один из самых сложных, с которыми приходилось иметь дело специалистам.