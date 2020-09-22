В Австралии на берег выбросились около 270 китов

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Фото: twitter.com/darmpya_
В Австралии развернули масштабную операцию по спасению нескольких сотен черных дельфинов (гриндов), сообщает "Интерфакс". Около 270 китов выбросились на берег в городке Стран на западе штата Тасмания.
По словам биолога Криса Кальйона, около трети из выбросившихся на сушу гриндов уже погибли. Он добавил, что морские животные и раньше выбрасывались на берег, однако этот случай один из самых сложных, с которыми приходилось иметь дело специалистам.
В спасательной операции участвуют около 60 человек – добровольцы, полицейские, представители местных рыбоводческих хозяйств, а также сотрудники Службы охраны парков и дикой природы Тасмании.
Операция может занять несколько дней. Эксперты опасаются, что животные не смогут протянуть так долго. Что послужило причиной произошедшего, пока не ясно.
Еще одна проблема, с которой столкнулись спасатели, – это туши погибших животных. Их нужно убрать, поскольку рядом расположен пляж, где отдыхают люди. Сейчас зона закрыта для отдыхающих.
Несколько лет назад сообщалось, что на Филиппинах на берег выбросило огромного монстра, не похожего ни на одно известное живое существо.
Шестиметрового монстра-глобстера нашли местные жители. По их словам, обнаруженное ими существо было покрыто чем-то, напоминающим волосы. Прибывшие на место специалисты взяли биопробы, чтобы выяснить, к какому виду относится неожиданная находка.
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