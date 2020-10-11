Ученый назвал токсичные водоросли одной из причин загрязнения на Камчатке

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В качестве одной из основных версий причины загрязнения в Авачинском заливе на Камчатке рассматриваются токсичные водоросли, заявил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров по итогам совещания в региональном правительстве.

"Был целый ряд возможных причин произошедшего. Полной ясности пока нет. Но вариант, что это токсичные водоросли, выходит на первое место. Дальше одна из главных задач – провести морские экспедиции", – заявил Озеров.

По его словам, необходимо разобраться, что приводит водоросли в активное состояние, вызывая красные приливы.

"Красный прилив – это не значит, что вода красная, это общее название явления, когда выделяются сильные токсины. Они могут влиять на придонные организмы, рыб и во многих случаях – на человека. Если они находятся в воде, и она попадает на вас, можно получить ожог", – приводятся в сообщении слова Озерова.

2 октября стало известно, что на Камчатке в районе Халактырского пляжа тысячи морских животных выбросились на берег. Специалисты выразили мнение, что причиной произошедшего является химическое загрязнение воды.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов пригрозил чиновникам увольнениями из-за загрязнения воды на Камчатке. Он пояснил, что санкции будут применены в отношении должностных лиц Камчатского края, если будет установлен факт замалчивания или приукрашивания случившегося.

Позднее в Москву с загрязненного побережья Камчатки направили 250 килограммов проб песка, воды и образцов погибших животных. Сообщалось, что специалисты по результатам анализов должны установить загрязняющее вещество.