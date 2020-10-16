ФМБА не связывает ухудшение состояния людей на Камчатке с техногенным загрязнением

Фото: ФМБА

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) не выявило связи между техногенным загрязнением и ухудшением состояния здоровья людей на Камчатке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФМБА.

Как уточняется, по поручению руководителя агентства Вероники Скворцовой специалисты изучили пробы объектов окружающей среды и биопробы людей для проведения химико-токсикологических исследований.

"В первых результатах исследований взятых проб связи между техногенным загрязнением и ухудшением состояния здоровья людей установлено не было", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что исследования продолжаются.

2 октября сообщалось, что на Камчатке в районе Халактырского пляжа тысячи морских животных выбросились на берег. Специалисты выразили мнение, что причиной произошедшего является химическое загрязнение воды.

Вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов заявил, что на Камчатке в воде не зафиксировано существенных превышений предельно допустимых концентраций, которые могли бы спровоцировать гибель животных. Специалист сослался на результаты анализов от компетентных ведомств.