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Московский патруль
Московский патруль
Программа с самой точной информацией обо всех столичных происшествиях. И оперативное освещение криминальных событий мегаполиса в контакте с силовыми структурами города.
"Московский патруль": полиция задержала двух женщин, организовавших наркосклад
28 июля, 21:30
"Московский патруль": мужчина открыл стрельбу по окнам жилого дома
28 июля, 21:30
"Московский патруль": таможенники перехватили незадекларированное дорогостоящее колье
28 июля, 21:30
"Московский патруль": полиция обнаружила магазин с контрафактным алкоголем
28 июля, 21:30
"Московский патруль": полиция изъяла более двух тонн контрафактного моторного масла
28 июля, 21:30
"Московский патруль": задержаны наркодиллеры, выращивающие коноплю
27 июля, 21:30
"Московский патруль": крупное ДТП произошло в "Ленинских горах"
27 июля, 21:30
"Московский патруль": задержан торговец поддельных сертификатов о вакцинации
27 июля, 21:30
"Московский патруль": суд арестовал подозреваемую в ограблении пенсионеров-инвалидов
27 июля, 21:30
"Московский патруль": дорожные инспекторы поймали наркокурьера
27 июля, 21:30
"Московский патруль": бизнесмен остался без машины и денег после попытки купить авто
26 июля, 21:45
"Московский патруль": полиция задержала двух фальшивых медсестер
26 июля, 21:30
"Московский патруль": ФСБ пресекли нелегальную торговлю оружием
26 июля, 21:30
"Московский патруль": в Москве задержали наркокурьера
23 июля, 21:35
"Московский патруль": полицейские изъяли более 700 поддельных документов по COVID-19
23 июля, 21:30
"Московский патруль": около 6 тыс пьяных водителей поймали на дорогах Москвы в 2021 году
23 июля, 21:30
"Московский патруль": полицейские выявили нелегалов на складе в Подмосковье
23 июля, 21:30
"Московский патруль": мать выбросила на улицу шестерых детей в Подмосковье
23 июля, 21:30
"Московский патруль": полицейские пресекли работу интим-салона
22 июля, 21:30
"Московский патруль": мужчину задержали за опасную езду на электросамокате с ребенком
22 июля, 21:30
"Московский патруль": в Подмосковье задержали сбытчицу метадона
22 июля, 21:30
"Московский патруль": налетчики получили неожиданный отпор от жертв
22 июля, 21:30
"Московский патруль": столичные полицейские раскрыли серию хакерских атак на бизнесменов
22 июля, 21:30
"Московский патруль": полиция в Москве задержала мужчину, который воровал из дорогих авто
22 июля, 21:30
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