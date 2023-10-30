"Московский патруль": мужчина похитил машину, замаскировав кражу под сделку

В Химках полиция задержала угонщика авто, который похитил машину, замаскировав кражу под сделку. Платить за автомобиль он и не собирался, а на встречу с владелицей иномарки пришел с дубликатом ключа.

Как выяснили полицейские, объявление о продаже иномарки злоумышленник увидел в интернете. Договорился с хозяйкой о встрече. В банке они составили договор, а затем мужчина попросил пострадавшую познакомить его с машиной поближе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.