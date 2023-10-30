Пять человек пострадали при пожаре на АЗС в Химках

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Пять человек пострадали в результате пожара на автозаправочной станции в Химках. Об этом сообщили в телеграм-канале МЧС России.

"По уточненной информации, в Химках на пожаре число пострадавших возросло до пяти человек, четверо из которых госпитализированы", – отметили в ведомстве.

Газово-стационарная колонка и два автомобиля загорелись на Международном шоссе, доме 18, в понедельник, 30 октября.

По данным МЧС России, в ликвидации возгорания участвовали 33 пожарных и 10 единиц техники. Сотрудникам ведомства удалось потушить пожар. Также в МЧС заявили, что специалисты заливали место ЧП водой и пеной для недопущения нового возгорания.

В свою очередь, прокуратура Москвы взяла на контроль выявление обстоятельств возгорания. Точная причина инцидента будет объявлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

Пожар произошел в жилом доме на западе Москвы