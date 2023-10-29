Пожар на неэксплуатируемом нефтяном резервуаре в Коми локализован – МЧС РФ

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Возгорание на нефтяном резервуаре в Коми локализовано. Об этом сообщает сообщило МЧС России в официальном телеграм-канале.

Пожар на неиспользуемом нефтяном резервуаре под Усинском в республике Коми, площадь которого составила 360 квадратных метров, локализован силами МЧС России. После начала возгорания пламя перекинулось на соседний резервуар, заполненный нефтью на 5-7 метров.

Как сообщили в компании "Лукойл-Коми", в результате пожара погиб один работник. Еще двое пострадали, один из них получил ожоги 30% поверхности тела.

Ранее стало известно, что прокуратура завела проверку по факту возгорания резервуара. Как уточнила министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Екатерина Киселевич, резервуар был пуст, проходили мероприятия по очистке. Утечки нефти не произошло.