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29 октября, 15:37

Происшествия

Прокуратура начала проверку после возгорания нефтяного резервуара в Коми

Фото: телеграм-канал Readovka

После возгорания неэксплуатируемого нефтяного резервуара в республике Коми была заведена проверка. Об это сообщается в телеграм-канале республиканской прокуратуры.

Сообщается, что прокуратура города Усинска организовала проверку в связи с возгоранием резервуара временного содержания на дожимной насосной станции ДНС-7 в поселке Верхнеколвинск.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдения законодательства компанией, эксплуатирующей данный объект. По итогам проверки при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, уточнили в ведомстве.

Возгорание случилось на выведенном из эксплуатации резервуаре. Предварительно причиной инцидента стало нарушение техники безопасности при проведении работ подрядной организацией "Эколайф".

В результате пожара один работник погиб, двое пострадали. Как уточнила министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Екатерина Киселевич, резервуар был пуст, проходили мероприятия по очистке. Утечки нефти не произошло.

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