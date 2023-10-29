Фото: телеграм-канал "Топор Live"

По предварительным данным, один человек погиб и двое пострадали при возгорании резервуара в Коми. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании "Лукойл-Коми".

Как отметили в компании, причиной пожара резервуара в районе поселка Верхнеколвинск на территории муниципального образования Усинск в Республике Коми стало нарушение правил техники безопасности подрядчиком. В настоящий момент ведутся работы по ликвидации возгорания. По предварительным данным, погиб один и пострадали двое сотрудников компании "Эколайф".

Как сообщила министр природных ресурсов и окружающей среды Екатерина Киселевич, на место пожара выехал пожарный отряд. Она также отметила, что нефти в резервуаре не было. Кислевич подчеркнула, что утечки и возможного загрязнения нет.

"Работы ДНС-7 остановлены. На месте работают 7 пожарных подразделений", – написала Киселевич в телеграм-канале.

Ранее на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае произошло локальное возгорание. Пожар был оперативно ликвидирован службами завода в течение получаса. Причины произошедшего устанавливаются.