Путин выразил соболезнования Токаеву в связи с ЧП в шахте в Карагандинской области

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Владимир Путин выразил соболезнования главе Казахстана в связи с аварией на угольной шахте в Карагандинской области, в результате которой погибли 28 человек. Телеграмма президента опубликована на сайте Кремля.

"Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших горняков, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Надеемся на спасение шахтеров, остающихся под землей", – говорится в сообщении.

Поиски 18 шахтеров продолжаются. Ранее сообщалось, что на поверхность из 252 шахтеров вывели 208, 18 из них обратились за медицинской помощью.

Об аварии в Казахстане стало известно рано утром 28 октября. По версии компании "АрселорМитталТемиртау", в шахте произошел взрыв газометана. Глава администрации Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев заявил, в шахте произошел пожар.

В связи с ЧП президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 октября днем общенационального траура по жертвам. Причины произошедшего уже выясняются. Семьям пострадавших и погибших будет оказана помощь.