Токаев объявил 29 октября днем траура по жертвам трагедии на шахте в Караганде

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 октября днем общенационального траура по жертвам аварии на шахте в Караганде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы главы государства.

Президент Токаев прибыл на место трагедии с гибелью шахтеров. Он встретился с семьями и родственниками горняков, погибших в результате происшествия и принес им соболезнования. Как подчеркнул президент, причины произошедшего уже выясняются. Семьям пострадавших и погибших будет оказана помощь.

"Глава государства отметил, что 29 октября будет объявлен днем общенационального траура", – говорится в сообщении пресс-службы президента.

На шахте имени Костенко в Карагандинской области, принадлежащей компании АрселорМиттал Темиртау, 28 октября произошла авария, в результате которой, по последним данным, погиб 21 горняк, 23 находятся в шахте. На поверхность из 252 шахтеров вывели 208, 18 из них обратились за медицинской помощью.