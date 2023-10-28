Семь человек погибли при аварии в шахте в Казахстане

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В результате аварии в шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана погибли 7 человек. Об этом сообщается на сайте компании "АрселорМиттал Темиртау".

По предварительной версии, в лаве произошел взрыв газометана. Всего в шахте на момент аварии находились 252 человека, на поверхность были выведены 205 шахтеров. Тела семерых рабочих обнаружили без признаков жизни.

На месте аварии работают спасатели ПВАСС, также был создан штаб. Возле шахты находятся аким области Ермаганбет Булекпаев, гендиректор "АрселорМиттал Темиртау" Владимир Яблонский, сотрудники прокуратуры и специальных правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае произошло обрушение кровли в камере Усть-Яйвинского рудника калийной шахты в городском округе Березники. В результате инцидента погиб один человек.

До этого один человек пострадал при взрыве газовоздушной смеси в шахте Ерунаковская-8 в Кемеровской области. На поверхность в целях безопасности вывели почти 260 горняков.