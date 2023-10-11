Один человек погиб в результате обрушения кровли шахты в Пермском крае

Фото: 123RF/irinaelement

В Пермском крае произошло обрушение кровли в камере Усть-Яйвинского рудника калийной шахты в городском округе Березники. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По предварительной информации, всего в шахте находились 83 человека, один из них погиб. На месте происшествия работают спасатели.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал при взрыве газовоздушной смеси в шахте Ерунаковская-8 в Кемеровской области. На поверхность в целях безопасности вывели почти 260 горняков.

До этого горняков шахты "Ерунаковская" в Новокузнецке начали эвакуировать из-за возгорания. В общей сложности в забое было около 250 горняков.