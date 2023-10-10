Один человек пострадал при взрыве в шахте в Кузбассе

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Один человек пострадал при взрыве газовоздушной смеси в шахте Ерунаковская-8 в Кемеровской области, сообщает РИА Новости.

Пострадавшего госпитализировали. На поверхность в целях безопасности вывели почти 260 горняков.

Взрыв произошел при сварочных работах на дегазационном коробе шахты.

Ранее в шахте "Казахстанская", принадлежащей компании "АрселорМиттал Темиртау", загорелась конвейерная лента. На момент происшествия внутри находились 227 человек. 222 человек из них удалось эвакуировать. Пять человек погибли, 13 обратились за медицинской помощью, и 6 горняков были госпитализированы с отравлением угарным газом.

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