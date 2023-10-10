Горняков шахты "Ерунаковская" эвакуируют из-за пожара в Новокузнецке

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Горняков шахты "Ерунаковская" в Новокузнецке начали эвакуировать из-за возгорания. Об этом "Интерфаксу" заявили в экстренных службах.

"Шахта остановлена, горняки самостоятельно поднимаются на поверхность", – отметили в сообщении, добавив, что сведений о пострадавших пока не поступало.

В общей сложности в забое было около 250 горняков, которых сейчас выводят на поверхность.

По данным оперштаба, причиной возгорания могло стать замыкание в резервном дегазационном коробе.

Ранее в шахте "Казахстанская", принадлежащей компании "АрселорМиттал Темиртау", загорелась конвейерная лента. На момент происшествия внутри находились 227 человек. 222 человек из них удалось эвакуировать. Пять человек погибли, 13 обратились за медицинской помощью, и 6 горняков были госпитализированы с отравлением угарным газом.

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