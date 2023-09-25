Собственник шахты "Листвяжная" не признал вину по делу о взрыве

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Собственник шахты "Листвяжная" Михаил Федяев не признал вину по делу о взрыве. Об этом сообщает телеканал "360".

Суд рассматривает дело о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

"Виновным себя не признаю", – заявил Федяев на заседании в Центральном районном суде Кемерова.

В свою очередь, глава компании "СДС-Уголь" Геннадий Алексеев и технический директор организации Антон Якутов, которые находятся под стражей, тоже заявили о своей невиновности. Уточняется, что в отношении Федяева избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Взрыв и пожар на шахте "Листвяжная" произошли 25 ноября 2021 года. На тот момент в шахте находились 285 человек. Жертвами инцидента стал 51 человек, из которых 5 – горноспасатели.

По факту трагедии были возбуждены два уголовных дела, а также арестованы девять человек, в том числе собственник шахты.

Позже в Ростехнадзоре сообщили, что причиной ЧП на шахте "Листвяжная" стала работа электрооборудования в загазованных выработках.



Режим ЧС введен в Кемеровской области из-за аварии на шахте "Листвяжная"