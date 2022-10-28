Горняков шахты "Юбилейная" в Кузбассе эвакуировали из-за пожара

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На шахте "Юбилейная" в Кемеровской области произошел пожар, передает пресс-служба регионального главка МЧС. В настоящее время возгорание ликвидировано.

"Эвакуация горнорабочих завершена. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Как уточняет ТАСС, на поверхность были выведены более 100 горняков. Под землей остались 10 человек для поддержания жизнеобеспечения выработок.

Причины произошедшего устанавливаются. Также отмечается, что весной этого года горные работы на "Юбилейной" были приостановлены на 90 суток из-за нарушений промышленной безопасности.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на трансформаторной подстанции шахты "Ангидрит" в Норильске. Пламя появилось на глубине 70 метров. Производительная деятельность была приостановлена. Работников эвакуировали. Никто не пострадал.

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