Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Более 130 горняков эвакуированы из-за пожара на шахте в Кузбассе, под землей находятся еще более 100 человек, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на администрацию Новокузнецка.

"Пожар произошел в вентиляционном штреке шахты "Ерунаковская – 8". В забое порядка 200 человек. Выводятся. Без пострадавших", – говорится в сообщении.

Пожар был локализован. Предварительно, причиной ЧП стало возгорание химического реагента.

Ранее взрыв и пожар произошли на шахте "Листвяжная". Тогда под землей находились 285 человек. Жертвами инцидента стал 51 человек, из которых 5 – горноспасатели.

По факту трагедии были возбуждены два уголовных дела, и арестованы девять человек, в том числе собственник шахты Михаил Федяев. Он не признал вину.

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