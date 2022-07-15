Пробывший шесть дней под завалами в российской шахте горняк рассказал о спасении

12:21
Фото: youtube.com/ЛенТВ24
Выживший после аварии на шахте "Распадская-Коксовая" в Кузбассе горняк Леонид Моисеев рассказал, как ему удалось выжить, шесть дней находясь под завалами без еды и воды, сообщает газета "Известия".
По словам шахтера, он действовал в соответствии с правилами при попадании в аварийные ситуации на предприятии. Согласно ним, человек, оказавшийся под завалом, должен постоянно подавать сигналы, чтобы спасатели могли определить его местонахождение.
Мужчина рассказал, что рядом с ним был железный сейф от ВГС. Под руки ему попался вал от ролика, которым он стучал по сейфу. Моисеев отметил, что в первые дни подавал сигналы не часто, но когда услышал звуки работы отбойного молотка, начал усиленно стучать.
"Все свободное время я тратил на то, чтобы стучать. Песни пел. И все-таки меня услышали", – сказал горняк.
Он признался, что для поддержки духа напевал песни любимых исполнителей: "Чижа и Ко", "Алисы", "ДДТ" и Виктора Цоя. По его словам, на этой музыке он вырос и, когда пел, это помогало.
"А еще больше мне помогала вера в Бога. У меня никаких сомнений не было. Я верил, что меня спасут, вопрос времени, поэтому я поставил себе цель протянуть как можно дольше", – сказал Моисеев.
Ранее спасатели обнаружили живым горняка, который пропал в забое после обрушения породы на шахте "Распадская-Коксовая" в Кузбассе.
В МЧС до этого подтвердили гибель горноспасателя во время поисковой операции на шахте в Кемеровской области. Погибший был сотрудником военизированной горноспасательной части. Причина его смерти устанавливается. Семье погибшего окажут помощь.
Трагедия произошла 5 июля. В пресс-службе Распадской угольной компании, под управлением которой находится шахта, в качестве причины произошедшего назвали подземный толчок, зафиксированный в 5 километрах к северо-западу от Междуреченска.
Из шахты на поверхность были выведены 188 человек. Прокуратура Кемеровской области организовала по факту ЧП проверку.
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