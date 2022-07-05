В МЧС сообщили о спасении 188 горняков из шахты в Кузбассе

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

188 человек выведены на поверхность из шахты "Распадская-Коксовая" в Кузбассе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

По данным министерства, в шахте находились 190 человек. В настоящее время продолжаются поиски двух горняков.

Об обрушении горной породы на шахте "Распадская-Коксовая" стало известно в 16:07 (12:07 по московскому времени) 5 июля. В пресс-службе Распадской угольной компании, под управлением которой находится шахта, в качестве причины произошедшего назвали подземный толчок, зафиксированный в 5 километрах к северо-западу от Междуреченска.

В результате происшествия пострадали два человека. Прокуратура Кемеровской области организовала по факту ЧП проверку.

