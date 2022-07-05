Два человека пострадали в результате обрушения на шахте в Кузбассе

13:51
Фото: ТАСС/URA.RU/EDUARD KORNIYENKO
Два человека пострадали в результате обрушения горной породы на шахте "Распадская-Коксовая" в Междуреченском городском округе Кузбасса, на поверхность выведены 46 из 189 горняков. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.
"На данный момент выведено 46 человек, двоим понадобилась помощь медиков. Два человека не выходят на связь", – заявили в ведомстве.
Там уточнили, что сообщение о происшествии на шахте поступило в 16:07 (12:07 по московскому времени). В настоящее время горноспасатели МЧС проводят на шахте поисково-спасательные работы.
В пресс-службе Распадской угольной компании, под управлением которой находится шахта "Распадская-Коксовая", отметили, что обрушению породы предшествовал подземный толчок, зафиксированный в 5 километрах к северо-западу от Междуреченска.
"Произошло сейсмическое событие, в результате которого произошло обрушение породы на шахте", – передает заявление компании ТАСС.
Проверку по факту ЧП организовала прокуратура Кемеровской области. Надзорное ведомство проверит соблюдение требований законодательства об охране труда и промышленной безопасности на шахте.
"На место выехали исполняющие обязанности прокурора Междуреченска и Кемеровского межрайонного прокурора по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли", – заявили в пресс-службе прокуратуры.
Строительство шахты "Распадская-Коксовая", специализирующейся на добыче наиболее ценного в РФ угля марки К, началось в 2003 году. Предприятие является является одним из самых современных угольных предприятий Кузбасса. Работа шахты характеризуется очень сложными горно-геологическими условиями.
Ранее ЧП произошло на шахте "Ерунаковская-8" в Кузбассе. После сообщений об аварии горноспасатели приступили к эвакуации рабочих. По данным СК, из-за прорыва водоотлива произошло частичное обрушение горной массы. В момент происшествия внутри находились 284 человека, а на аварийном участке – два человека.
Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека".
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