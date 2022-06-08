Расследование показало, что концентрация метана в "Листвяжной" была взрывоопасной до ЧП

Фото: ТАСС/пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Концентрация метана в шахте "Листвяжная" задолго до аварии была взрывоопасной, заявил руководитель экспертной группы по расследованию причин ЧП Дмитрий Мещеряков.

По его словам, в шахте неправильно был произведен расчет количества воздуха, также неверно было определено газовыделение.

Мещеряков подчеркнул, что это удалось выяснить на основе анализа записей, сохранившихся в стационарной базе. Выяснилось, что длительное время в рабочей зоне участка концентрация метана превышала допустимые нормы.

"Накануне аварии руководители шахты были в лаве, приборы зафиксировали концентрации, превышающие 6%", – приводит слова Мещерякова ТАСС.

Взрыв и пожар на шахте "Листвяжная" произошли 25 ноября 2021 года. На тот момент в шахте находились 285 человек. Жертвами инцидента стал 51 человек, из которых 5 – горноспасатели.

По факту трагедии возбуждены два уголовных дела. Арестованы девять человек, в том числе собственник шахты Михаил Федяев. Он не признал вину.

