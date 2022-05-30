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Кемеровский областной суд оставил в СИЗО собственника шахты "Листвяжная" Михаила Федяева и еще троих фигурантов уголовного дела об аварии, в результате которой погибли более 50 человек. Об этом сообщается на сайте суда.

Суд также отклонил жалобы на арест технического директора холдинга "СДС-Уголь" Антона Якутова, первого замдиректора шахты Андрея Молоствова и инспектора Ростехнадозора Вячеслава Семыкина.

"Обжалуемые постановления Заводского районного суда Кемерова суд оставил без изменения, апелляционные жалобы Молоствова А. Б. и адвокатов в защиту интересов обвиняемых – без удовлетворения", – говорится в сообщении.

Взрыв и пожар на шахте "Листвяжная" произошли 25 ноября 2021 года. На тот момент в шахте находились 285 человек. Жертвами инцидента стал 51 человек, из которых 5 – горноспасатели.

По факту трагедии возбуждены два уголовных дела. Арестованы девять человек, в том числе собственник шахты Михаил Федяев. Он не признал вину.

