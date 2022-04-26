Генпрокуратура РФ выявила тысячи нарушений при проверке шахт после аварии на "Листвяжной"

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Генпрокуратура РФ выявила три тысячи нарушений законов при проверке шахт после аварии на "Листвяжной", сообщил глава ведомства Игорь Краснов на заседании Совфеда.

По его словам, к ответственности были привлечены более 500 юридических и должностных лиц, расследуются 20 уголовных дел, в том числе коррупционной направленности.

"Владельцы предприятий при попустительстве контролирующих органов грубо пренебрегали нормативными требованиями. Зачастую шахтеры были вынуждены работать на кабальных условиях, без средств индивидуальной защиты. Не соблюдался режим труда и отдыха", – приводит слова Краснова ТАСС.

25 ноября 2021 года на шахте "Листвяжная" произошел взрыв и пожар. На тот момент под землей находились 285 человек. Жертвами инцидента стал 51 человек, из которых 5 – горноспасатели.

По факту трагедии было возбуждено два уголовных дела. Арестованы девять человек, в том числе собственник шахты Михаил Федяев.

